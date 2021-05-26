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Aşı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye'deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin köy köy gezerek yaptığı hummalı çalışmasından övgüyle bahseden bir haber yaptı
 26 Mayıs 2021 13:11
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Aşı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında

AP'nin muhabirleri Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Mardin'de aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi. Haberde, kentin sakinlerinden Medine Ereli'nin kentin arnavut kaldırımlı ana caddesi boyunca yürüyen bir sağlık çalışanları ekibine seslendiği ve 59 yaşındaki eşinin aşı olmayı reddettiğini söylediğine yer verildi. Ardından Ereli'nin şikayetini dinleyen doktor ve hemşire, belediyede temizlik işçisi olarak iş başında olan Enver Ereli'yle görüşmeye gitti.

Ereli çiftine yardımcı olan Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan, ülkenin en savunmasız nüfusu arasında corona virüse karşı aşılamayı teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Türkiye'nin "aşı ikna" ekiplerinin bir parçası olarak görev yapıyor. Görevleri ise aşıya uygun yaş gruplarına giren, ancak şu ana kadar aşılarını yaptırma konusunda isteksiz olan insanları ikna etmek...

"ÇOĞUNLUKLA FELÇ OLMAKTAN ENDİŞE DUYUYORLAR"

Aşılama programının başlangıcında, Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP'ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra durumun böyle olmadığını anladılar. Çoğunlukla aşının felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

NİSAN AYINDA BAŞLADI

Bununla birlikte, aşı şişeleri taşıyan soğutucularla donatılmış mobil aşılama ekipler, Nisan ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteriyor. Bu sayede daha fazla sağlık çalışanı, insanların fikrini değiştirmeleri için onlara telefonla ulaşıyor. Ardından aşılarını yapıyor.

ŞİMDİYE KADAR 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 84'Ü AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı olmaya uygun olan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 84'üne Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Hükümet bu rakamı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Mardin'deki ekip, Ereli'yi aşı olması için ikna etti ve hemşire yakınlardaki bir taburade otururken ona ilk doz aşısını yaptı.

"SAĞLIK EKİPLERİNE İNANDIM VE AŞI OLDUM"

Ereli, "Hastalanmaktan ve felç olmaktan korkuyordum. Ama sonra sağlık ekipleri bana bunun benim yararıma olduğunu söylediler ve onlara inandım ve aşı oldum "dedi.

SADECE MARDİN'DE 8 BİN KİŞİYİ İKNA ETTİLER

Diğer taraftan, bunun Türkiye'nin güneyinde, Mezopotamya'ya ve Suriye sınırına bakan kültürel ve tarihsel açıdan zengin bir kent olan Mardin'de günün ilk başarılı çabası olduğu aktarıldı. İl sağlık müdürüne göre, aşı ikna ekiplarinin çabaları sadece Mardin'de yaklaşık 8 bin kişinin aşılanmasıyla sonuçlandı.

"KÖY KÖY, KAPI KAPI DOLAŞIP ONLARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Aşı ikna ekibinin bir parçası olan Dr. Saffet Yavuz, "Köy köy, kapı kapı nerede olurlarsa olsunlar, gidip onlarla yüz yüze veya telefonla konuşuyoruz ve onları kna ediyoruz" dedi.

"KÖY KÖY, KAPI KAPI DOLAŞIP ONLARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Aşı ikna ekibinin bir parçası olan Dr. Saffet Yavuz, "Köy köy, kapı kapı nerede olurlarsa olsunlar, gidip onlarla yüz yüze veya telefonla konuşuyoruz ve onları kna ediyoruz" dedi.

Mardin merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Gökçe köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sare Öncel de aşı tereddütü yaşayan insanlar arasındaydı. "Herkes aşıyı yaptırırsam felç olacağımı ve öleceğimi söylüyordu. Bu yüzden reddettim. Ama hükümet bize doktorları gönderdi ve bizimle konuştular ve aşı oldum" dedi.

Diğer taraftan, son verilere göre Türkiye'de yaklaşık 83 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini aşıladı. 16 milyonu aşkın kişiye ise ilk doz aşı yapıldı.

Öte yandan, geçen hafta Türkiye'deki günlük Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı, Nisan ortasında 63 binden fazla günlük vaka ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 10 binin altına düştü.
Memurlar.Net
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