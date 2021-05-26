Bu ilde 14 mahallede muhtarlık seçim heyecanı yaşanacak
|26 Mayıs 2021 13:41
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 'yapılacak seçimler' alanında 'muhtarlık' ve 'ihtiyar heyeti' seçimlerinin yapılacağı mahalleleri ve tarihlerini açıkladı. Buna göre Samsun'da 14 mahallede çeşitli sebeplerden dolayı muhtarı bulunmayan mahallelerde ara seçime gidilecek. 1 mahallede sadece ihtiyar heyeti seçimi yapılacak, 1 mahallede ise hem muhtarlık hem de ihtiyar heyeti ara seçimi yapılacak.
YSK tarafından belirtilen listeye göre 6 Haziran Pazar günü Samsun'da şu mahallelerde muhtarlık ara seçimine gidilecek:
Asarcık Esentepe Mahallesi, Tekkeköy Gölceğiz Mahallesi, Canik Uluçayır Mahallesi, Canik Çamalan Mahallesi, İlkadım 19 Mayıs Mahallesi, İlkadım Fatih Mahallesi, İlkadım Gürgendağ Mahallesi, Ladik Şıhlı Mahallesi, Çarşamba Çınarlık Mahallesi, Havza Ağcamahmut Mahallesi, Havza Karabük Mahallesi (İhtiyar heyeti), Havza Orhaniye Mahallesi, Atakum Aksu Mahallesi, Atakum Sarıtaş Mahallesi ve Vezirköprü Özgüney Mahallesi (İhtiyar heyeti ve muhtarlık seçimi).
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