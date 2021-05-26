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Yurdun iç kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde yarın sağanak öngörülüyor
 26 Mayıs 2021 13:43
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Yurdun iç kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede diğer yerlerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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