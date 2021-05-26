Zabıta memuru daireyi uyuşturucu serasına çevirmiş
|26 Mayıs 2021 14:13
|+Aa- Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Elmalı Mahallesi'nde bulunan bir eve 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gece bu akşam operasyon düzenledi. 3 katlı binanın bodrum katındaki daireye baskın yapan ekipler evin iki odasının özel sistemlerle uyuşturucu yetiştirilmek üzere seraya çevrildiğini belirledi. 2 odada 300 kök Hint keneviri, ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evi seraya çeviren ve Esenler Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptığı öğrenilen E.Y.(30) gözaltına alındı.
Öte yandan Ateş isimli dedektör köpekte evde arama yaptı. Evde hint kenevirinin yetişmesine uygun ortam sağlamak için ısıtıcılı ışıklar, led ışıklar, ısı dağıtım fan düzeneği, vantilatör gibi cihazlara el konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kocasının dikkatini çekmek için yaptı, oyununu polis bozdu
26 Mayıs 2021 14:23
|Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve iki oğlu öldü
26 Mayıs 2021 13:53
|Önce parasını sonra altınlarını aldılar, evi de isteyince yakalandılar
26 Mayıs 2021 13:22
|Hemşire, eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan düştü
26 Mayıs 2021 13:05
|Mersin'de devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
26 Mayıs 2021 12:56
|Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü
26 Mayıs 2021 12:33
|Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü
26 Mayıs 2021 11:55
|Avrupa'da aşı dezenformasyonu yapan Rus iletişim ajansı, Türkçe bilen personel arıyor
26 Mayıs 2021 11:02
|Bursa'da tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti
26 Mayıs 2021 10:57
|İstanbul'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 162 kişi yakalandı
26 Mayıs 2021 10:55