1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı
 26 Mayıs 2021 14:40
+Aa- Yazdır
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif Komisyonu'nda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığına toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin söz alarak, bürokrasinin hazırladığı bir düzenlemenin, sanki bir milletvekili tarafından hazırlanmış gibi Komisyon gündemine taşındığını savundu.

Bu kanun teklifinin siyasi bir sorumlusu bulunmadığını öne süren Kuşoğlu, yapılandırmaya ilişkin bir etki analizi yapılmadığını da söyledi. Kuşoğlu, Komisyon Başkanı Yılmaz'a, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay ve TMSF'nin denetimini hala yapmadığını hatırlatarak, bu konuda sorumluluğun yerine getirilmesini istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kanun teklifinin 21 Mayıs'ta TBMM Başkanlığı'na sunulmadan önce bir gazetede haber olarak yayımlandığını belirterek, "Bu teklifi basına kim sızdırdı?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "torba" yasa teklifinin doğru bir yöntem olmadığını, ayrıca etki analizi bulunmayan düzenlemelerin yasalaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, kuvvetler ayrılığının, "kuvvetler kopukluğu" olarak düşünülmemesi gerektiğini, kuvvetler arasında etkileşim olmasının tabii olduğunu ifade etti. Yürütmenin, yasamaya, ihtiyaçlarını dile getirmesinin de doğal olduğunu belirten Yılmaz, milletvekillerinin kanun tekliflerini, gerektiğinde yürütmeden destek alarak ve yürütmenin ihtiyaçlarını gidermek için hazırlayabileceğini aktardı.

Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'na Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi için yazı gönderdiklerini ve cevap beklediklerini, Sayıştay'ın da aralarında bulunduğu diğer kurumlardan komisyonu bilgilendirmelerini talep edeceklerini bildirdi.

Teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, komisyona sunum yapıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi komisyonda görüşülüyor
25 Mayıs 2021 18:10		 Meclis sosyal medya fenomeni Enes Batur'u dinleyecek
24 Mayıs 2021 07:49
Nemrut'a yakışmayan görüntüler ortadan kaldırıldı
22 Mayıs 2021 18:36		 HSK üyeliği için adaylar belli oldu, işte isim listesi
20 Mayıs 2021 14:27
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 'İsrail saldırıları' için toplandı
20 Mayıs 2021 14:14		 HSK seçiminde uzlaşı sağlandı... 3 üye millet ittifakından seçilecek
20 Mayıs 2021 12:00
Sigortacılık kanunu teklifi Komisyonda görüşülüyor
17 Mayıs 2021 12:44		 'Siyaset-Mafya' ilişkisi için araştırma, Eski Bakan için soruşturma komisyonu
15 Mayıs 2021 08:29
Meclis 'sosyal medya'yı dinleyecek
15 Mayıs 2021 07:25		 TBMM İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili çalışma başlattı
12 Mayıs 2021 14:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:43 - Karadeniz'in en risksiz ili maviye çok yakın14:40 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif Komisyonu'nda14:37 - Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor14:30 - Meral Akşener hazırladıkları parlamenter sistemin ilkelerini açıkladı14:23 - Kocasının dikkatini çekmek için yaptı, oyununu polis bozdu14:16 - Vaka birincisi ilde artışın nedeni 'gurbetçiler ve bayram ziyaretleri'
14:13 - Zabıta memuru daireyi uyuşturucu serasına çevirmiş14:08 - Prof. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz 6 ay sonra gerekecek14:05 - 50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap13:59 - 10 liraya dert dinleyen gezgin, kendisini ağlatana 100 lira veriyor13:57 - Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ soruşturmasında bilgisine başvuruldu13:53 - Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve iki oğlu öldü
13:43 - Yurdun iç kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor13:41 - Bu ilde 14 mahallede muhtarlık seçim heyecanı yaşanacak13:37 - Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'13:33 - ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırıda araştırma görevlisine hapis13:22 - Önce parasını sonra altınlarını aldılar, evi de isteyince yakalandılar
13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik
Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarçın 2
ninon 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
aşk 1
sağlıkçılara uygulanan şiddet 3
fular 2
latin amerika müzikleri 1
haklı olduğu halde susan insan 5
yasaklanan animeler 1
başladı gene 1
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Gürgentepe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam