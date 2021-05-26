Karadeniz'in en risksiz ili maviye çok yakın
|26 Mayıs 2021 14:43
|+Aa- Yazdır
Sinop'ta korona virüsü vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat'ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 79,52 vaka oranı vardı. 17-23 Nisan'da kent yüz binde 445,35 vaka oranı ile kendi zirvesini gördü. En riskli olduğu bu tarihte şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi. Hastane ve yoğun bakım doluluklarının yüksek olduğu belirtilmişti.
Açıklanan son 4 tablodur durum tersine dönüyor. 24-30 Nisan'da vaka oranı yarıya düşerek 213,43 oldu. Bu düşüş diğer tablolarda da devam etti. Dün açıklanan 15-21 Mayıs tablosunda vakalar ilk açıklanan tablonun da altına indi. Sinop yüz binde 51,28 vaka oranıyla Karadeniz Bölgesi'nin en risksiz ili oldu.
Hayat Eve Sığar uygulamasında şehirdeki kırmızı görünüm yerini renksizliğe bıraktı. Şehrin risksizliği haritaya renksizlik olarak yansıdı. Şehir daha önce çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken son 2 haftadır turuncu kategoride yer alıyor. Sinop şu anda sarı kategoriye ve maviye de hiç olmadığı kadar yakın.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali, çocuklarla dondurmasına maç yaptı
26 Mayıs 2021 16:33
|Vekilin avukat olmayan kızına belediye hukuk işleri müdürlüğü verildi
26 Mayıs 2021 15:52
|Oğlunun ikna ettiği 91 yaşındaki Raziye nine aşısını evinde oldu
26 Mayıs 2021 15:09
|Şehit ailesi belediye başkanının hediye ettiği eve taşındı
26 Mayıs 2021 14:51
|Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor
26 Mayıs 2021 14:37
|Vaka birincisi ilde artışın nedeni 'gurbetçiler ve bayram ziyaretleri'
26 Mayıs 2021 14:16
|Bu ilde 14 mahallede muhtarlık seçim heyecanı yaşanacak
26 Mayıs 2021 13:41
|Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
26 Mayıs 2021 13:37
|Koronavirüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
25 Mayıs 2021 23:58
|Selimiye Meydanı düzenleme projesinin ihalesi gelecek ay yapılacak
25 Mayıs 2021 17:41