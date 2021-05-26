Şehit ailesi belediye başkanının hediye ettiği eve taşındı
|26 Mayıs 2021 14:51
|+Aa- Yazdır
Teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24) ailesine acı haberi ulaştıran ekipte yer alan Belediye Başkanı Çatal, anne Nezaket Nar'ın "Benim ev kiramı bile oğlum ödüyordu" sözlerinden etkilenmiş ve aileye daire hediye etmişti.
Başkan Çatal'ın kendi imkanları ile aldığı yeni eve anne Nezaket ve baba Mustafa Nar, taşındı.
Evlerine yerleşen ailenin ilk misafirleri Belediye Başkanı Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ve eşleri oldu.
Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine, aileyi burada görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Nezaket annemizin ve Mustafa amcamızın her zaman yanlarındayız. Sıklıkla ziyaret ederek, misafirleri olacağız. Şehidimizin emaneti olan ailemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehidimizin gözü asla arkada kalmayacak." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vali, çocuklarla dondurmasına maç yaptı
26 Mayıs 2021 16:33
|Vekilin avukat olmayan kızına belediye hukuk işleri müdürlüğü verildi
26 Mayıs 2021 15:52
|Oğlunun ikna ettiği 91 yaşındaki Raziye nine aşısını evinde oldu
26 Mayıs 2021 15:09
|Karadeniz'in en risksiz ili maviye çok yakın
26 Mayıs 2021 14:43
|Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor
26 Mayıs 2021 14:37
|Vaka birincisi ilde artışın nedeni 'gurbetçiler ve bayram ziyaretleri'
26 Mayıs 2021 14:16
|Bu ilde 14 mahallede muhtarlık seçim heyecanı yaşanacak
26 Mayıs 2021 13:41
|Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
26 Mayıs 2021 13:37
|Koronavirüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
25 Mayıs 2021 23:58
|Selimiye Meydanı düzenleme projesinin ihalesi gelecek ay yapılacak
25 Mayıs 2021 17:41