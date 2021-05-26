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Erdoğan: Gelin hanıma Rizeliler güzel ders verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel ders veriliyor. Nerede nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım" dedi
 26 Mayıs 2021 14:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı paketlerinden terör ve suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara kadar önemli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan olaylara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, suçlamalara maruz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sahip çıktı.

"Gelin hanıma memleketim Rize'de gayet güzel ders veriliyor"

Salonda bulunanlara, geçmişte oluşturulan kaos ortamlarını ve günümüzde yaşanan toplumu ayrıştırma girişimlerini anlatan, günümüzde suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonları gösteren bir video izleten ve ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar vatandaşımızın devletine olan güvenini artırırken, birilerini de rahatsız etmiştir. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel ders veriliyor. Nerede nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen kalkıp Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeli'ne gitti, orada da gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon'a gitmeye kalktın, Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan uçağa geçip Ankara'ya döndün. Bu daha bir, daha neler olacak neler, daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bütün bunlarla beraber bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, saygıya dayalı olan bir siyasetin oturmasını istedik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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