Bakan Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz
|26 Mayıs 2021 14:59
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialar ile ilgili; "Ülkede mikserler var. Süleyman Soyluyu hedef alan saldırıların hedefinde güven ortamından duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemize getirip yargıya teslim edilene kadar peşini bırakmayacağız. Tüm yalan ve iftiralar araştırılıp ortaya dökülecektir." açıklaması yaptı.
Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu destek açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu paylaşımında; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sayın CumhurbaşkanımızSüleyman Soylu (@suleymansoylu) May 26, 2021
Recep Tayyip Erdoğan'ın
emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Parti MYK toplandı
26 Mayıs 2021 15:37
|Rüzgar ve güneşte bu yıl 4 bin megavat kapasite için yarışma yapılacak
26 Mayıs 2021 15:14
|Erdoğan: Gelin hanıma Rizeliler güzel ders verdi
26 Mayıs 2021 14:56
|Meral Akşener hazırladıkları parlamenter sistemin ilkelerini açıkladı
26 Mayıs 2021 14:30
|Kilit sektörlerde korona sonrası toparlanma yol haritalarıyla sağlanacak
26 Mayıs 2021 13:03
|Başsavcılık: 'FETÖ şüphelilerinin koronayı yaydığı' iddiasıyla soruşturma açılmamıştır
26 Mayıs 2021 12:46
|Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
26 Mayıs 2021 12:20
|Adalet Bakanı: Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapacağız
26 Mayıs 2021 11:49
|AK Parti'li vekilden 'ligden düşme olmasın' önerisi
26 Mayıs 2021 11:26
|AK Parti'nin anayasa çerçevesi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklanacak
26 Mayıs 2021 10:38