Bakan Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialar ile ilgili; "Ülkede mikserler var. Süleyman Soyluyu hedef alan saldırıların hedefinde güven ortamından duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemize getirip yargıya teslim edilene kadar peşini bırakmayacağız. Tüm yalan ve iftiralar araştırılıp ortaya dökülecektir." açıklaması yaptı.

Bakan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu destek açıklaması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.