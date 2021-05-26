ABD'de yayımlanan ilanlarla ilgili iki FETÖ sanığına fezleke
|26 Mayıs 2021 15:25
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi.
Yargılama izni için Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede, terör örgütü üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval, şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Fezlekede, 3 Mart 2021'de ABD'nin New York şehri Times Meydanı'ndaki billboardlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren afişlerin yer aldığı, inceleme üzerine söz konusu organizasyonun, FETÖ'ye ait bir firma tarafından düzenlendiği, buranın üst düzey yöneticilerinin şüpheliler Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval olduğu tespitine yer verildi.
Şüpheli Kaval'ın FETÖ'nün ABD yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen fezlekede, şüphelinin FETÖ'ye müzahir ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) "Susturulmuş Türkiye Avukatları" isimli organizasyonun başkanı olduğu da kaydedildi.
Kaval'ın, FETÖ'ye müzahir ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde de bulunduğu bildirilen fezlekede, şüpheli hakkında başka bir suçtan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının olduğu aktarıldı.
- Haklarında örgüt üyeliğinden soruşturma yürütülüyor
Diğer şüpheli Hafsa Girdap'ın FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer aldığı, örgütün ABD merkezli "Susturulmuş Türkiye Avukatları" isimli organizasyonunda müdürlük yaptığı anlatılan fezlekede, şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine propagandalar yaptığı bilgisine yer verildi. Fezlekede, şüpheli Girdap hakkında Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının bulunduğu kaydedildi.
Fezlekede her iki şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü üyeliğinden" soruşturma yürütüldüğü bilgisi de aktarıldı.
Şüphelilerin eylemleriyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işledikleri belirtilen fezleke, söz konusu suça ilişkin yargılamanın Adalet Bakanlığının iznine tabi bulunması nedeniyle bakanlığa gönderildi.
İzin verilmesi halinde şüpheliler hakkında, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılacak.
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