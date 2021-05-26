Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı
TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi
|26 Mayıs 2021 15:32
|+Aa- Yazdır
Olay 14. 30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Samandıra mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sezer Şimşek kontrolündeki 34 DJB 301 plakalı Mercedes marka TIR seyir halindeyken yan yattı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan TIR TEM yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara İstikameti trafiğe kapandı. TIR kazası havadan görüntülenirken ekiplerin TIR TEM'den kaldırma çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uygulama noktasında şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
26 Mayıs 2021 16:03
|Kocasının dikkatini çekmek için yaptı, oyununu polis bozdu
26 Mayıs 2021 14:23
|Zabıta memuru daireyi uyuşturucu serasına çevirmiş
26 Mayıs 2021 14:13
|Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve iki oğlu öldü
26 Mayıs 2021 13:53
|Önce parasını sonra altınlarını aldılar, evi de isteyince yakalandılar
26 Mayıs 2021 13:22
|Hemşire, eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan düştü
26 Mayıs 2021 13:05
|Mersin'de devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
26 Mayıs 2021 12:56
|Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü
26 Mayıs 2021 12:33
|Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü
26 Mayıs 2021 11:55
|Avrupa'da aşı dezenformasyonu yapan Rus iletişim ajansı, Türkçe bilen personel arıyor
26 Mayıs 2021 11:02