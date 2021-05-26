AK Parti MYK toplandı

ADALET BAKANLIĞI 418 KİŞİLİK PERSONEL ALIM SONUÇLARINI AÇIKLAMADI Adalet Bakanlığı'nın 418 kişilik psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, mimar, diyetisyen ve şehir plancısı alımında, mülakatlar 5 Nisan'da tamamlanmış olmasına rağmen iki aydır sonuçlar açıklanamadı. Adaylar birden fazla kurumun kadrosuna başvurulduğuna dikkat çekerek sonuçların açıklanmasının daha fazla geciktirilmemesini talep etti.