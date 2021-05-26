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100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?

101 milyondan fazla insan üzerinde yapılan çalışmada, yeniden enfekte olma ihtimalinin 10 binde 1 olduğu bildirilirken, iki doz aşı olan kişilerde virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimalinin yüz binde bir olduğu belirtildi.
 26 Mayıs 2021 15:47
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100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde corona virüs ile mücadelede aşılama kampanyasında kritik bir eşiğin geçildiği açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, ABD'de 18 yaşın üzerindeki kişilerin yarısından fazlasının iki doz corona virüs aşısı olduğu belirtildi.

Ülkede 131 milyondan fazla kişinin iki doz aşı olduğu belirtilirken bu rakamın toplam nüfusun yüzde 40'ının iki doz aşı olduğu anlamına geldiği bildirildi.

'BÜYÜK BİR KİLOMETRE TAŞI'

Toplam nüfusun yüzde 49,5'inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğu belirtilen ABD'de, Beyaz Saray corona virüs müdahale ekibi düzenledikleri brifingde yüzde 50 aşılama eşiğini müjdeleyerek bunu "büyük bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi ve rol oynayan bütün ABD'lileri kutladığını bildirdi.

ÜÇ FARKLI AŞI KULLANILIYOR

ABD'de corona virüs aşılamasında 3 farklı aşı kullanılıyor. Ülkede uygulanan aşı dozlarının yaklaşık yüzde 54'ü Pfizer - BioNTech (155 milyon 400 bin), yaklaşık yüzde 43'ü Moderna (121 milyon 80 bin) ve yaklaşık yüzde 3'ü de Johnson & Johnson (10 milyon 400 bin).

Beyaz Saray corona virüs müdahale ekibi tarafından yapılan açıklama ile aynı gün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yaptıkları yeni araştırmayı açıkladı.

İKİ DOZ AŞI OLANLARIN ENFEKTE OLMA İHTİMALİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yayınladıkları yeni raporda, iki doz corona virüs aşısı olmuş kişilerin enfekte olma ihtimallerinin çok düşük olduğu belirtildi.

CDC raporunda, Nisan ayı sonunda ülkede 101 milyondan fazla iki doz aşı olmuş kişileri incelendiğini belirtirken aşı olmuş kişilerin Covid ile enfekte olma ihtimallerinin yüzde 0,01 olduğunu bildirirdi.

AŞIDAN SONRA HASTANEYE KALDIRILMA İHTİMALİ YÜZ BİNDE BİR

101 milyonun üzerinde iki doz aşı olmuş kişiden 10 bin 262'sinin enfekte olduğunu belirten CDC, bu kişilerin sadece yüzde 10'unun (yaklaşık bin 26 kişi) hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 2'sinin (Yaklaşık 205 kişi) hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden yaklaşık 20 kişinin çoğunun 80 yaşın üzerinde olduğu belirtilirken, bu kişilerin beşte birinin Covid dışında bir nedenle hayatını kaybettiğinin altı çizildi.
NTV
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