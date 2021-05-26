Vekilin avukat olmayan kızına belediye hukuk işleri müdürlüğü verildi

Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'de belediyelerin, skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor.

Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti kürsüsünden KPSS ile memurluk alımlarında liyakat için mülakatları kaldıracağız vaadine rağmen aynı politika parti içinde uygulanmıyor.

AVUKAT OLMAYAN VEKİL KIZINA, HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Daha Önce merhum İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u genel müdür yardımcılığı görevine getirmiş, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Uygur'un bu sefer vefat etmeden önce de CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın özel kalemden memur atadığı kızını, avukat olmamasına rağmen belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atadığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE ATANMALARI VAR

CHP'li belediyenin Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı, daha önce de özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yapması ilçede gündem olmuştu.

Ardından da asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı.