1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu
 26 Mayıs 2021 16:07
+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı

EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P-ATAK." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor
25 Mayıs 2021 19:52		 Yeni iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü sızdı
25 Mayıs 2021 13:41
Türkiye'nin SİHA başarısı İngiltere'de tartışılacak
25 Mayıs 2021 13:30		 Siber saldırılar en çok webde '.exe', e-postadan ise '.doc' uzantılı dosyalarla gerçekleşti
25 Mayıs 2021 11:21
Yerli 5G ürünlerinin son hali tamamlandı
25 Mayıs 2021 06:56		 Selçuk Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...
25 Mayıs 2021 00:50
Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak
24 Mayıs 2021 19:22		 Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
23 Mayıs 2021 11:14
YouTube'dan kullanıcıları üzecek karar!
22 Mayıs 2021 16:42		 TÜBİTAK SAGE Türkiye'nin yeni füzelerini hazırlıyor
22 Mayıs 2021 15:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Vali, çocuklarla dondurmasına maç yaptı16:30 - MSB, Albay Gökeş'in korona nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu16:25 - Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması16:21 - Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda16:10 - Askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu16:07 - Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
16:03 - Uygulama noktasında şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı15:52 - Vekilin avukat olmayan kızına belediye hukuk işleri müdürlüğü verildi15:47 - 100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?15:37 - AK Parti MYK toplandı15:32 - Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı15:25 - ABD'de yayımlanan ilanlarla ilgili iki FETÖ sanığına fezleke
15:14 - Rüzgar ve güneşte bu yıl 4 bin megavat kapasite için yarışma yapılacak15:09 - Oğlunun ikna ettiği 91 yaşındaki Raziye nine aşısını evinde oldu14:59 - Bakan Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz14:56 - Erdoğan: Gelin hanıma Rizeliler güzel ders verdi14:51 - Şehit ailesi belediye başkanının hediye ettiği eve taşındı
14:43 - Karadeniz'in en risksiz ili maviye çok yakın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
Konsantrasyon eksikliği 3
sizi hiç çağırmamışlar 2
creative 1
içi sıkılmak 1
rererö malikanesi buyrun 1
Sedat peker 1
zoru sevmek 1
hafıza 1
jel 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam