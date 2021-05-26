Askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifi Meclis'e sunuldu
AK Parti Milletvekilleri, askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu
|26 Mayıs 2021 16:10
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AK Parti, askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklif ile askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeler yeniden belirleniyor. Askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercileri yeniden düzenleniyor. Asker kişilerin, suçüstü olması halinde, görevli herkes tarafından geçici olarak yakalanabilecek.
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