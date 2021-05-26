Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
|26 Mayıs 2021 16:25
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasına hazır olduklarını, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.
Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 26, 2021
#eğitimdetelafibaşlıyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu bölümleri seçen öğrencilere burs ve istihdam imkanı
25 Mayıs 2021 14:16
|HİSAR Projesi'ndeki 240 öğretmene eğitici eğitimleri verilmeye başlandı
25 Mayıs 2021 13:02
|LGS için tüm hazırlıklar tamam
24 Mayıs 2021 15:43
|MEB, sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav tarihlerini güncelledi
21 Mayıs 2021 15:38
|Bakan Ziya Selçuk'tan çocuklara yaklaşımla ilgili öneriler
21 Mayıs 2021 12:29
|MEB'den ortaokuldaki sınavlara dair açıklama
20 Mayıs 2021 18:45
|Ortaokul öğrencileri için fasiküllerin 7. ve 8. üniteleri yayımlandı
20 Mayıs 2021 11:45
|Meslek liselerinden ekonomiye 4 ayda 135 milyon lira katkı
20 Mayıs 2021 11:04
|Bakan Selçuk, gençleri saat 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet etti
19 Mayıs 2021 13:11
|Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi
19 Mayıs 2021 08:43