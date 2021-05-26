MSB, Albay Gökeş'in korona nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
MSB, Milli Savunma Üniversitesinde görevli Komando Albay Gökeş'in Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
|26 Mayıs 2021 16:30
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
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