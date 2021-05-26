Vali, çocuklarla dondurmasına maç yaptı
|26 Mayıs 2021 16:33
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Hırkatol köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve vatandaşlarla görüşen Aydoğdu muhtarlık yanındaki sahada maç teklifinde bulunan çocukların bu isteğini geri çevirmedi. Büyük bir heyecanla köy muhtarı ve köyün gençlerinin de yer aldığı takımlarını kuran çocukların karşısına Milli Eğitim Müdürü, Tarım Müdürü ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile çıkan Vali Aydoğdu, yenilirlerse forma takımı alacaklarını, yenmeleri durumunda ise çocuklardan kendilerine dondurma ısmarlamalarını istedi. Vali Aydoğdu'nun takımı karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maç sonunda etrafında toplanan çocuklara teşekkür eden Vali Aydoğdu, çocukların isimlerini aldırarak Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile birlikte forma sözü verdi.
Vali Aydoğdu'dan çocuklara forma sürprizi
Vali Aydoğdu ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak çocuklara verdikleri sözü bir gün sonra yerine getirerek tuttukları takımların formalarını isteyen çocukları sevindirdi. Formalarına kavuşan çocuklar Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ederek yenildikleri müsabakanın rövanşı için Vali Aydoğdu'ya formaları ile mesaj gönderdi. Köy Muhtarı Mustafa Aydoğan çocuklar ve ailelerinin hayatları boyunca unutmayacakları bir anı yaşadıklarını söyledi. Çocukların Vali Aydoğdu ile yaptıkları müsabakadan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Aydoğan, "Valimizin köyümüzü ziyareti ardından çocuklarımızla birlikte futbol oynaması bizleri ve çocuklarımızı çok mutlu etti. Valimiz galip geldi ama çocuklarımıza forma sözü vermişti. Ziraat odası başkanımız ve valimiz verdikleri sözü yerine getirdiler. Çocuklarımız formalarına kavuştu. Valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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