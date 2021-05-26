'Süper Çiçek Kanlı Ay' ilk bu ülkede görüntülendi

BİLİM KURULU ÜYESİ: AŞININ OLUMLU ETKİLERİNİ BU ÜÇÜNCÜ PİKTE YAŞADIK Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Aşının olumlu etkilerini bu üçüncü pikte yaşadık. Aşılanmış bireylerin yoğun bakım ihtiyacı hemen hemen yok denecek kadar azdı. Bu da çok önemli bir durum" dedi.