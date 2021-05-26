'Süper Çiçek Kanlı Ay' ilk bu ülkede görüntülendi
Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görünümün aynı anda ortaya çıkmasıyla oluşan "Süper Çiçek Kanlı Ay" Avustralya'nın Bondi Sahili'nde görüntülendi
|26 Mayıs 2021 16:44
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Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görünümün aynı anda ortaya çıkmasıyla oluşan "Süper Çiçek Kanlı Ay" Avustralya'nın Bondi Sahili'nde görüntülendi
Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ayın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görünümün aynı anda ortaya çıkmasıyla oluşan "Süper Çiçek Kanlı Ay" Avustralyanın Bondi Sahilinde görüntülendi pic.twitter.com/Pxj9tdPyjmANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 26, 2021
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