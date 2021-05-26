Takıntılı olduğu kadına dehşeti yaşatan zanlıdan şok savunma
|26 Mayıs 2021 16:54
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Başak A (47), kendisine platonik aşık olduğu iddia edilen Anıl A. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine Anıl A. takıntılı olduğu kadının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.
İşinden evine gelen Başak A. ve iş arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Anıl A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayaklarına ikişer mermi isabet eden kadının ve iş arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi.
Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Anıl A. verdiği ifadesinde olayı kıskançlıktan yaptığı söyledi. Zanlı adliyeye sevk edildi. Anıl A.'nın 25 suçtan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kendisini olay yerine Başak A.'nın çağırdığını iddia ederken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna ise "kıskançlık" diyerek cevap verdi.
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