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İşe gelmeyen zabıta evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabah işe gelmeyen zabıta memuru, evinde ölü olarak bulundu
 26 Mayıs 2021 17:05
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İşe gelmeyen zabıta evinde ölü bulundu

Olay, Muhtar Salih Kocabaş Caddesi Toksoy Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta olarak görev yapan 40 yaşındaki Taner Çetinkaya'dan haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis ekibiyle girilen evde 8 yıllık zabıta memurunun başından vurulmuş olarak bulunduğu belirtildi. Eşinden yeni ayrıldığı öğrenilen Çetinkaya'nın 2 çocuk babası olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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