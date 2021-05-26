İşe gelmeyen zabıta evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabah işe gelmeyen zabıta memuru, evinde ölü olarak bulundu
|26 Mayıs 2021 17:05
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Olay, Muhtar Salih Kocabaş Caddesi Toksoy Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta olarak görev yapan 40 yaşındaki Taner Çetinkaya'dan haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis ekibiyle girilen evde 8 yıllık zabıta memurunun başından vurulmuş olarak bulunduğu belirtildi. Eşinden yeni ayrıldığı öğrenilen Çetinkaya'nın 2 çocuk babası olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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