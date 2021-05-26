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Instagram, yeni özelliğini duyurdu

Instagram kullanıcıları, son gelen güncelleme ile birlikte gönderilere gelen beğenileri gizleme seçeneğine sahip oldu. Önceden birkaç ülkede denenen bu özellik, artık dünyanın dört bir yanındaki tüm kullanıcılar için geçerli olacak.
 26 Mayıs 2021 17:37
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Instagram, yeni özelliğini duyurdu

En popüler sosyal medya platformlarından Instagram, uzun bir süre önce beğeni gizleme seçeneğini çeşitli ülkelerde test etmeye başlamıştı. Özellik, ülkemize de gelmiş olmasına rağmen Türkiye'deki tüm kullanıcılar için geçerli değildi. İnsanlara hesaplarını kontrol etme konusunda daha fazla özgürlük tanıyan Instagram, beğeni gizleme seçeneğinin artık tüm kullanıcılar için geçerli olduğunu duyurdu.

Bugünden itibaren yayınlanan güncelleme ile birlikte kullanıcılar, gönderilerine gelen beğeni sayılarını gizleyip gizlememek konusunda seçim yapabilecek. Instagram, bu özellik sayesinde kullanıcıların beğeni sayıları yerine içerik kalitesine daha fazla yoğunlaşabileceğini dile getirirken, beğenilerini göstermek isteyenlerin de hala bu seçeneğe sahip olduğunu belirtti.

Instagram'da beğeniler nasıl gizlenir?

instagram beğeni gizleme

Instagram'ın bugün yayınlanan güncellemesi ile birlikte plaftormda kullanıcılara daha fazla özgürlük tanındı diyebiliriz. Kullanıcılar artık hem başka insanların gönderilerinin beğenme sayılarını hem de kendi gönderilerine gelen beğenileri gizleme şansına sahip.

Bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, Instagram'ın Ayarlar menüsüne gidip Gönderiler kısmında yer alan "Beğeni ve Görüntülenme Sayılarını Gizle" seçeneğini aktif edebilirler. Karşısına çıkan gönderilerin beğeni sayılarını görmek istemeyen kullanıcıların da gönderinin sağ üstünde bulunan üç noktaya tıklayıp "Beğeni Sayısını Gizle" seçeneğine tıklamaları yeterli olacaktır.

Kaynak: Webtekno
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