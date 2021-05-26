Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
|26 Mayıs 2021 18:11
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mahmure Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan, 27 yaşındaki Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda tatbikat hazırlığı sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz gün şehit olmuştu. Şehit Caner Ülüğ, bugün İstanbul GATA'da yapılan törenin ardından memleketi Eskişehir'de silah arkadaşlarının omzunda uğurlandı. Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanı'nda törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra Reşadiye Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eskişehir Hava Şehitliği'ne defnedildi.
Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazına şehidin, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Garnizon Komutanı Vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümamiral Nihat Baran, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve diğer yetkililer katıldı.
Bekar ve 3 erkek kardeşten ortancası olan Ülüğ'nün cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen annesi Mualla Ülüğ, oğlunun tabutuna sarılarak "Beni bıraktın gittin yavrum, senin yokluğuna nasıl dayanırım. Ben seni dört gözle bekliyordum. İki ay sonra ayaklarınla gelecektin oğlum. Mekanın cennet olsun yavrum" diyerek ağladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşe gelmeyen zabıta evinde ölü bulundu
26 Mayıs 2021 17:05
|İBB Meclisinde, 66 bin servis aracının toplu ulaşımda değerlendirilmesi teklifi kabul edildi
26 Mayıs 2021 16:58
|Vali, çocuklarla dondurmasına maç yaptı
26 Mayıs 2021 16:33
|Vekilin avukat olmayan kızına belediye hukuk işleri müdürlüğü verildi
26 Mayıs 2021 15:52
|Oğlunun ikna ettiği 91 yaşındaki Raziye nine aşısını evinde oldu
26 Mayıs 2021 15:09
|Şehit ailesi belediye başkanının hediye ettiği eve taşındı
26 Mayıs 2021 14:51
|Karadeniz'in en risksiz ili maviye çok yakın
26 Mayıs 2021 14:43
|Başkentliler yeni otobüslerine kavuşuyor
26 Mayıs 2021 14:37
|Vaka birincisi ilde artışın nedeni 'gurbetçiler ve bayram ziyaretleri'
26 Mayıs 2021 14:16
|Bu ilde 14 mahallede muhtarlık seçim heyecanı yaşanacak
26 Mayıs 2021 13:41