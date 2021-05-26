Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
|26 Mayıs 2021 18:19
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle aranan firari F.K'nin, Göksun ilçesinde saklandığını tespit etti.
Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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