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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
 26 Mayıs 2021 18:19
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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle aranan firari F.K'nin, Göksun ilçesinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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