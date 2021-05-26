Trabzonspor'da ilk imzaları Gervinho ve Peres attı

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile futbolcuların eşlerinin de yer aldığı, kulübün Youtube adresinden canlı yayımlanan imza töreninde, Gervinho ile 2, Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, transfer sezonuna bu sezon erken başladıklarını belirterek, "Eminim ki bu taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Gervinho ve Peres ile izleme komitesinin, teknik heyetin ve hocamızın talepleri doğrultusunda yaklaşık 1,5 ay süren görüşme neticesinde bugün imza atabilecek konuma geldik. Transferlerimiz devam edecektir." dedi.

"Bütün amacımız, hocamızın bize önerdiği oyuncularla birlikte kampımıza başlamak." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer oyuncularla alakalı olarak da gelişmeler oldukça biz zaten bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün Gervinho ve Peres ile birlikteyiz. Her ikisinin de takımımıza çok büyük katkılar vereceğine inancım tam. Biraz uzun bir süreç oldu. Bu tür oyuncuları transfer etmek kolay olmuyor. Özellikle Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım. Biz onları terlettik, onlar bizi terletti ama netice itibarıyla bugün imza töreni için hep birlikte buradayız. Hayırlı uğurlu olsun."

- "Parma kolaylık sağladı"

Ağaoğlu, Gervinho'nun transferinde Parma'nın kolaylık sağladığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Gervinho'nun transferinde, bize her türlü kolaylığı sağladığı ve kendi oyuncusunun da lisansını serbest bıraktığından dolayı Parma Kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Parma Kulübü ile bizim ilişkilerimiz yönetime geldiğimizden beri devam ediyor. Kulübümüzün oyuncusu Kucka'yı da bundan iki sene önce Parma Kulübüne satmıştık. Oyuncumuz hala orada. Oyuncumuz diyorum, çünkü bir kere bordo-mavi formayı sırtına geçiren oyuncu artık gönlümüzde ilelebet bizim oyuncumuz olarak kabul görüyor."

- "İki oyuncuyu savaş bekliyor"

Gervinho ve Peres'in tatilden hazır dönmelerini isteyen Ağaoğlu, iki oyuncuyu da çok büyük bir mücadelenin beklediğini vurgulayarak, "İki oyuncumuzun takıma katılmasından dolayı duymuş olduğum mutluluğu ifade ederken, camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını diliyorum. İmza töreninden sonra ülkelerine gidecekler, tatillerini yapacaklar. Ama dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele bekliyor. Türkiye Süper Lig'i diğer liglere benzemiyor. Mücadele katsayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Dolayısıyla kendilerinden savaşa hazır bir halde gelmelerini istiyorum. Tekrar hayırlı olsun." diye konuştu.

- Gervinho: "Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ederim"

Gervinho ise burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih eden biriyim. Bu proje inandığım bir proje. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Parma Kulübüne de transferimde gösterdikleri kolaylık için teşekkür ediyorum. Ben, eşim, ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Başarılı olacağına inandığımız proje. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Takımımın da bana yardımcı olacağını biliyorum." şeklinde konuştu.

- Bruno: "Sorumluluklarımın farkındayım"

Bruno, öncelikle başkan Ağaoğlu'na kendilerine gösterdiği güven ve bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederek, "Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın, bunun getirdiklerinin farkındayım. Saha içinde ve dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Saha içinde savaşçı ve saha dışında her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim." dedi.

"Bu yıl uzun ve kolay bir yıl olmayacak." ifadesini kullanan sağ bek oyuncusu, "Savaşarak, birlikte mücadele ederek, bu ailenin geçmişini de düşündüğümüz zaman çok büyük başarılara sezon boyunca ulaşacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından futbolcular, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun isteği üzerine 5 bin forma alma sözü verdi.