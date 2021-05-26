Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.
|26 Mayıs 2021 19:51
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Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 681 olarak açıklandı.
Test sayısı 53 milyon 038 bin 651'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787, ağır hasta sayısı bin 561 oldu.
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