İyileştirmesi tamamlanan F-16 Hava Kuvvetlerine teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yapısal iyileştirmesi tamamlanan 6'ncı F-16 Blok-30 uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
|26 Mayıs 2021 19:09
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Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan altıncı F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik" denildi.
Paylaşıma cevaben Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) hesabından yapılan paylaşımda ise, "F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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