Erdoğan: Ülke genelinde normalleşmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin, Kırgızistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri ile görüştü

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün daha çok sizleri dinlemek, ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek arzusundayım. Malumunuz olduğu üzere küresel ekonomi koronavirüsten dolayı son asrın en sancılı dönemini yaşıyor.

Dünya ekonomileri birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadı. Bilhassa havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler salgına karşına alınan kısıtlamalardan olumsuz etkilendi. Bu dönemde güçlü sağlık altyapısının değerini hep birlikte gördük.

Birçok ülkede yaşanan sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Kamu özel ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri ve rekor sürede hizmete aldığımız bin sekizer yataklı iki acil durum hastanesi kritik rol üstlendi. Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık.

HEDEFLERİ BİR BİR SIRALADI

Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Dünyada birçok ekonominin adeta durma noktasına geldiği dönemde biz hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızı sürdürdük.

Türkiye'nin adı salgın döneminde daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ülke ve bölgeler açılma imkanı buldu. Özel sektörümüzün gayreti, devletimizin verdiği destekler ve dinamik salgın tedbirleri sayesinde ekonomimiz 2020 yılını büyüme ile kapattı. Yüzde 1.8 oranla Çin'in ardından G-20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.

İHRACAT VE SANAYİDE BÜYÜME

Geleneksel ihracat pazarlarımızdaki ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmasına rağmen 170 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi %4 artışla 21 milyar doları aştı.

2020'yi suhletle atlatmamız, 2021'ye güçlü başlangıç yapmamızı sağladı. 2021'in Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen seneye göre %33.1 arttı. 2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.

Önümüzdeki hafta 2021 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarının göreceğiz. Sanayi üretimimiz 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Türkiye'ye olan yatırım talebinde de ciddi artış gözlemliyoruz.

ABD'nin Türkiye'deki toplam doğrudan yatırımları 13 milyara, Türk firmalarının ABD'deki yatırımları ise 7.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye ve Türk ekonomisine güvenen tüm Amerikalı firmalara teşekkür ediyorum.

ABD ile uzun yıllara sarih köklü, çok boyutlu müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz. Zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız her türlü badirenin üstesinden gelmeye başlamıştır. Amerika ile Suriye'den Libya'ya, ticaretten yatırımlara kadar geniş yelpazede işbirliğimiz bulunuyor. Ekonomik Ortaklık Konseyi gibi mekanizmaları devreye almamız gerekiyor.

Yüz milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Çelik ve aliminyum sektöründeki ilave tarifeler Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması gibi adımlar bize yakışmıyor.

BİDEN'LA NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞME

Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden'la NATO Zirvesi'nde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde yeni Amerikan yönetiminde bizimle aynı iradeye sahip olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Şimdiye dek karşılaştığımız çeşitli haksızlıklara rağmen siyasetin yatırım ve ilişkilerimize zarar vermemesi için azami hassasiyet gösterdik. Kısa dönemli kazançlar uğruna serbest piyasa ekonomisinin aşındırıldığı salgın döneminde dahi ticarette korumacı politikalara asla başvurmadık.

Yabancı düşmanlığı, anti-semitizim, ırkçılık gibi çarpık zihniyetlerin toplumumuzda zemin bulmasına hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyiz. Son 19 yıldır reform gündemimizden asla kopmadık.

Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre ekonomide özgürlüklerde hukuk ve adalette reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsan Hakları Eylem Planımız ile Ekonomi Reform paketimizi kamuoyunun takdirine sunduk.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli yatırımları tanımladık. İnşallah yakında belgemizi de milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız. Uluslararası doğrudan yatırımlardan ülkemizin aldığı payı orta vadede yüzde 50 artırmak istiyoruz.

Yatırımları miktar olarak artırırken ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projeler özel önem veriyoruz.

Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve diğer kurumlarımız sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırdır.