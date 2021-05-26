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Jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
Kaza, öğle saatlerinde, Antakya- İskenderun kara yolunda meydana geldi. Jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak, demir korkulukları kırıp, alt geçide düştü.
|26 Mayıs 2021 19:14
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Kaza, öğle saatlerinde, Antakya- İskenderun kara yolunda meydana geldi. Jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak, demir korkulukları kırıp, alt geçide düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yol, güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılırken, yaralanan 3 jandarma, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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