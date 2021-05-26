Son 24 saatte 154 bin doz aşı uygulandı
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.
|26 Mayıs 2021 19:48
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