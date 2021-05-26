1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19'a yakalanma riski daha mı düşük?

ABD'de yapılan bir araştırmada, acı tatlara karşı duyarlı kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü.
 26 Mayıs 2021 20:16
+Aa- Yazdır
Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19'a yakalanma riski daha mı düşük?

Daily Mail'in haberine göre, Louisiana Sinüs ve Burun Uzmanları Merkezinden araştırmacılar, tat alma duygusu ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 2 bin kişiyi inceledi.

Çalışmada, acı tatları algılamayanlar, acıya karşı duyarlılar ve ortalama tat alanlar olarak 3 gruba ayrılan katılımcılara Kovid-19 testi yapıldı.

Çalışma sonucunda acı tatları algılamayan kişilerin, acı tatlara duyarlı kişilere kıyasla virüse yakalanma riskinin yüksek olduğu ortaya konuldu.

Bilim insanları, acı tatlara duyarlı bireylerin daha fazla nitrik oksit üretebileceğini ve bunun da herhangi bir koronavirüs partikülüne zarar verebileceğini öne sürdü.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Henry Barham, dilin tat tomurcuklarında bulunan acı tat reseptörü T2R38'in, uyarıldığında, solunum mukozasında virüslerin daha fazla çoğalmasını önlemeye veya öldürmeye yardımcı olmak için nitrik oksit üreterek yanıt verdiğini kaydetti.

Araştırma kapsamında acı tatlara duyarlı kişilerin virüs nedeniyle hastaneye yatırılma ihtimalinin de daha düşük olduğu belirtildi.

Çalışmanın ayrıntıları Jama Network Open dergisinde yayımlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor
26 Mayıs 2021 19:51		 Moderna'nın aşısı 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
25 Mayıs 2021 22:34
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
24 Mayıs 2021 19:58		 BioNTech Kovid-19 aşısı Hindistan varyantına karşı etkili
23 Mayıs 2021 15:11
Vaka sayısı 9 binin altına indi
22 Mayıs 2021 19:32		 Vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor
19 Mayıs 2021 20:31
Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
18 Mayıs 2021 19:40		 BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor
17 Mayıs 2021 21:02
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
17 Mayıs 2021 20:30		 Düne göre aşı olanların sayısı 70 bin arttı
16 Mayıs 2021 20:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı20:54 - Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı20:53 - Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi20:52 - MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti20:51 - İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşıma destek verecek20:19 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 maddesi kabul edildi
20:16 - Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19'a yakalanma riski daha mı düşük?19:51 - Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor19:48 - Son 24 saatte 154 bin doz aşı uygulandı19:32 - BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak19:25 - '1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak'
19:22 - İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rererö malikanesi buyrun 1
yasaklanan animeler 1
Huzur veren şeyler 1
süleyman soylu 4
sözlüğe küsmek olmaz 6
lacivert 1
gıdıklanan vatoz 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
kara mantar enfeksiyonu 1
hayt huyt makinesi 1
SON İLANLAR
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam