Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi
Görev yaptığı Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki gemide fenalaşarak yaşamını yitiren Deniz Astsubay Üstçavuş Mehmet Yıldız (30), Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.
|26 Mayıs 2021 20:53
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Bandırma'da askeri bir gemide görevli olan Deniz Astsubay Üstçavuş Mehmet Yıldız gemide geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün süren tedaviye rağmen Mehmet Yıldız, kurtarılamadı. Çay ilçesine getirilen Mehmet Yıldız'ın cenazesi pandemiden dolayı asri mezarlığında yapılan sade askeri törenle toprağa verildi.
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