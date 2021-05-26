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Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi

Görev yaptığı Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki gemide fenalaşarak yaşamını yitiren Deniz Astsubay Üstçavuş Mehmet Yıldız (30), Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.
 26 Mayıs 2021 20:53
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Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi

Bandırma'da askeri bir gemide görevli olan Deniz Astsubay Üstçavuş Mehmet Yıldız gemide geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün süren tedaviye rağmen Mehmet Yıldız, kurtarılamadı. Çay ilçesine getirilen Mehmet Yıldız'ın cenazesi pandemiden dolayı asri mezarlığında yapılan sade askeri törenle toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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