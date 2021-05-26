1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
 26 Mayıs 2021 20:54
+Aa- Yazdır
Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

G.T. (26) yönetimindeki 25 HB 788 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 34 CON 782 plakalı hafif ticari araç ve M.Ö'nün (53) kullandığı 27 E 4856 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle G.T'nin ve H.A'nın araçları şarampole devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan bebek R.T, F.T. (22), Y.T. (49), M.A, E.A. (2), E.A. (5), D.Y. ve H.A. (33) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı
26 Mayıs 2021 20:58		 Jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
26 Mayıs 2021 19:14
Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
26 Mayıs 2021 17:35		 Takıntılı olduğu kadına dehşeti yaşatan zanlıdan şok savunma
26 Mayıs 2021 16:54
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı
26 Mayıs 2021 15:32		 Kocasının dikkatini çekmek için yaptı, oyununu polis bozdu
26 Mayıs 2021 14:23
Zabıta memuru daireyi uyuşturucu serasına çevirmiş
26 Mayıs 2021 14:13		 Adıyaman'da temizlik için kuyuya giren baba ve iki oğlu öldü
26 Mayıs 2021 13:53
Önce parasını sonra altınlarını aldılar, evi de isteyince yakalandılar
26 Mayıs 2021 13:22		 Hemşire, eski erkek arkadaşıyla tartışırken 2'inci kattan düştü
26 Mayıs 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı20:54 - Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı20:53 - Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi20:52 - MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti20:51 - İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşıma destek verecek20:19 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 maddesi kabul edildi
20:16 - Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19'a yakalanma riski daha mı düşük?19:51 - Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor19:48 - Son 24 saatte 154 bin doz aşı uygulandı19:32 - BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak19:25 - '1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak'
19:22 - İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasaklanan animeler 1
sahte ilaç operasyonu 1
herkes tarafından sevilme merakı 2
jel 2
piyotr aleksandroviç kropotkin 1
lacivert 1
içi sıkılmak 1
all rights reserved 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
true size map 1
SON İLANLAR
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam