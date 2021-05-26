TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından uluslararası anlaşmalar ele alındı.

Gündemde sırada bulunan Türkiye ile Kuveyt Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi, Türkiye ile Mozambik Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Etiyopya Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.

Tekliflerin tümünün oylanması ise yarına bırakıldı.

Sıradaki kanun teklifi için komisyon yerine oturmayınca, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.