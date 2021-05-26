1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Kuveyt, Mozambik ve Etiyopya arasında uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair iki kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı.
 26 Mayıs 2021 21:41
+Aa- Yazdır
TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından uluslararası anlaşmalar ele alındı.

Gündemde sırada bulunan Türkiye ile Kuveyt Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi, Türkiye ile Mozambik Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Etiyopya Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.

Tekliflerin tümünün oylanması ise yarına bırakıldı.

Sıradaki kanun teklifi için komisyon yerine oturmayınca, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası
26 Mayıs 2021 21:33		 İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşıma destek verecek
26 Mayıs 2021 20:51
Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor
26 Mayıs 2021 19:51		 Erdoğan: Ülke genelinde normalleşmeyi hedefliyoruz
26 Mayıs 2021 19:11
'İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik diye kadına şiddetle mücadele bitmedi'
26 Mayıs 2021 18:51		 Dışişleri: Suriye'de düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmıyor
26 Mayıs 2021 18:28
Ömer Çelik'ten Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili açıklama
26 Mayıs 2021 17:10		 Rüzgar ve güneşte bu yıl 4 bin megavat kapasite için yarışma yapılacak
26 Mayıs 2021 15:14
Bakan Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz
26 Mayıs 2021 14:59		 Erdoğan: Gelin hanıma Rizeliler güzel ders verdi
26 Mayıs 2021 14:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı20:54 - Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı20:53 - Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi20:52 - MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti20:51 - İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşıma destek verecek20:19 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 maddesi kabul edildi
20:16 - Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19'a yakalanma riski daha mı düşük?19:51 - Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor19:48 - Son 24 saatte 154 bin doz aşı uygulandı19:32 - BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak19:25 - '1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak'
19:22 - İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzdeki seğirmeler 4
müdavimi olunan kafe'nin sahibiyle yan kafe'den göz göze gelmek 1
diyetisyen 3
şekerli yoğurt 3
sesini duymak istedim 4
Haziran 2021 1
sözlüğe küsmek olmaz 6
kahvemi nasıl alırım efendim 1
hele şükür 1
sizi hiç çağırmamışlar 2
SON İLANLAR
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam