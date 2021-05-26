1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 2 tren, Kars Garı'na geldi.
 26 Mayıs 2021 21:46
+Aa- Yazdır
Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı

Kocaeli'den pazartesi günü törenle uğurlanan 2 ihracat treni Kars'a ulaştı.

Trenler, gümrükleme işleminin ardından yarın sabah saatlerinde Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine uğurlanacak.

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, pazartesi günü Kocaeli'den yola çıkmıştı.

Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de yaklaşık yüzde 7 arttı
26 Mayıs 2021 11:22		 Enerji sektörü için 'tek elden yönetim' önerisi
26 Mayıs 2021 08:16
Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor
26 Mayıs 2021 06:15		 Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmedi
25 Mayıs 2021 19:50
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
25 Mayıs 2021 12:24		 Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
25 Mayıs 2021 11:24
Esnafa hibe desteğinde başvurular başladı
25 Mayıs 2021 10:10		 UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi
25 Mayıs 2021 08:56
Kripto para ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı
25 Mayıs 2021 08:03		 Avrupalı hazır giyimci rotayı Türkiye'ye çevirdi
25 Mayıs 2021 07:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı20:54 - Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı20:53 - Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi20:52 - MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti20:51 - İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşıma destek verecek20:19 - Bazı kamu alacaklarının yapılandırılması teklifinin 6 maddesi kabul edildi
20:16 - Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19'a yakalanma riski daha mı düşük?19:51 - Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor19:48 - Son 24 saatte 154 bin doz aşı uygulandı19:32 - BioNTech aşıları tüm hastanelerde uygulanacak19:25 - '1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak'
19:22 - İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rererö malikanesi buyrun 1
kahvemi nasıl alırım efendim 1
Bugün olanlar 2
yuka 1
sesini duymak istedim 4
Haziran 2021 1
Huzur veren şeyler 1
sabahın körü 1
tarçın 2
iş güvenliği 1
SON İLANLAR
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam