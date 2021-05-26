Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor
|26 Mayıs 2021 22:05
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Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu, Sarıkız Tepesi gibi efsaneleri ve hikayeleriyle mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak da geçen Kazdağları, endemik bitki örtüsü ile her mevsim özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için uygun imkanları barındırıyor.
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetiştiğini söyledi.
Bu bitki varlığının 80'e yakınının Türkiye dışında dünyada başka bir yerde yetişmediğini belirten Satıl, "Bu endemiklerin de öyleleri var ki sadece Kazdağları'nda yaşıyor. Dünyada ve Türkiye'de 30 civarı endemik bitki sadece Kazdağları'nda bulunuyor." dedi.
Prof. Dr. Satıl, bölgenin su kaynakları bakımından da zengin olduğunu vurguladı.
Kazdağları'nda şelale, dere gibi farklı özellikte su kaynaklarının yer aldığını anlatan Satıl, "Bunun dışında bölgedeki mitolojik hikayeler de tarihi anılar, duyulması gereken, bu mekanların görülmesi gereken yerler. Tüm bunlar göz önüne alındığında doğayla barışık, doğa dostu eko turizm etkinlikleri için Kazdağları'nın önemli bir merkez olduğu karşımıza çıkıyor." diye konuştu.
Satıl, özellikle haziran ve temmuz aylarında bölgenin daha fazla görülmeye değer güzelliklere büründüğünü sözlerine ekledi.
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