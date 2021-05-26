1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor

Balıkesir ile Çanakkale illeri sınırları içinde kalan Kazdağları bugünlerde yeşilin binbir tonu ve şelaleleriyle görsel şölen sunuyor.
 26 Mayıs 2021 22:05
+Aa- Yazdır
Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor

Hasan Boğuldu, Sütüven Şelalesi, Dalak Suyu, Sarıkız Tepesi gibi efsaneleri ve hikayeleriyle mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak da geçen Kazdağları, endemik bitki örtüsü ile her mevsim özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için uygun imkanları barındırıyor.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 1000 çeşit bitki yetiştiğini söyledi.

Bu bitki varlığının 80'e yakınının Türkiye dışında dünyada başka bir yerde yetişmediğini belirten Satıl, "Bu endemiklerin de öyleleri var ki sadece Kazdağları'nda yaşıyor. Dünyada ve Türkiye'de 30 civarı endemik bitki sadece Kazdağları'nda bulunuyor." dedi.

Prof. Dr. Satıl, bölgenin su kaynakları bakımından da zengin olduğunu vurguladı.

Kazdağları'nda şelale, dere gibi farklı özellikte su kaynaklarının yer aldığını anlatan Satıl, "Bunun dışında bölgedeki mitolojik hikayeler de tarihi anılar, duyulması gereken, bu mekanların görülmesi gereken yerler. Tüm bunlar göz önüne alındığında doğayla barışık, doğa dostu eko turizm etkinlikleri için Kazdağları'nın önemli bir merkez olduğu karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Satıl, özellikle haziran ve temmuz aylarında bölgenin daha fazla görülmeye değer güzelliklere büründüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek
26 Mayıs 2021 23:10		 Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
26 Mayıs 2021 21:17
Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
26 Mayıs 2021 18:11		 İşe gelmeyen zabıta evinde ölü bulundu
26 Mayıs 2021 17:05
İBB Meclisinde, 66 bin servis aracının toplu ulaşımda değerlendirilmesi teklifi kabul edildi
26 Mayıs 2021 16:58		 Vali, çocuklarla dondurmasına maç yaptı
26 Mayıs 2021 16:33
Vekilin avukat olmayan kızına belediye hukuk işleri müdürlüğü verildi
26 Mayıs 2021 15:52		 Oğlunun ikna ettiği 91 yaşındaki Raziye nine aşısını evinde oldu
26 Mayıs 2021 15:09
Şehit ailesi belediye başkanının hediye ettiği eve taşındı
26 Mayıs 2021 14:51		 Karadeniz'in en risksiz ili maviye çok yakın
26 Mayıs 2021 14:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:32 - Emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu23:19 - Altcoinler yükseliş eğiliminde23:10 - 'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek23:06 - Araçlarda unutulan dezenfektan şişelerine karşı uyarı23:03 - 5 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi23:01 - Özlem öğretmen, 1500 tavuklu çiftlik kurdu
23:00 - Bakan Yanık'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması22:58 - Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi22:56 - Sağlık çalışanlarının Karadeniz'deki 'aşı' mesaisi sürüyor22:54 - KDK Başkanı: Eninde sonunda hukuk ve adalet galip gelecek22:05 - Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasaklanan animeler 1
kazzaz 2
şekerli yoğurt 3
Huzur veren şeyler 1
babala tv 1
süleyman soylu 4
sahte ilaç operasyonu 1
dönüşüm muhteşem olacak 2
piyotr aleksandroviç kropotkin 1
diyetisyen 3
SON İLANLAR
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam