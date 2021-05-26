Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
|26 Mayıs 2021 22:58
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Spor Toto 1'inci Lig'de iki İzmir ekibinin İstanbul'da karşı karşıya geldiği Play-Off finalinde Altınordu'yu Paixao'nun 89'uncu dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım oldu.
İzmir temsilcisi en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından geri döndü. Bir dönem formasını giydiği Altay'ın başında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.
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