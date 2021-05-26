5 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.

MSB'nin konu hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. MEMATT'lar Can Azerbaycan'a hayırlı olsun. Tek millet iki devlet" ifadeleri kullanıldı.

Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 12'ye ulaştı.