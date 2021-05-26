1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.
 26 Mayıs 2021 23:03
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.

MSB'nin konu hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. MEMATT'lar Can Azerbaycan'a hayırlı olsun. Tek millet iki devlet" ifadeleri kullanıldı.

Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 12'ye ulaştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Instagram, yeni özelliğini duyurdu
26 Mayıs 2021 17:37		 Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
26 Mayıs 2021 16:07
Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor
25 Mayıs 2021 19:52		 Yeni iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü sızdı
25 Mayıs 2021 13:41
Türkiye'nin SİHA başarısı İngiltere'de tartışılacak
25 Mayıs 2021 13:30		 Siber saldırılar en çok webde '.exe', e-postadan ise '.doc' uzantılı dosyalarla gerçekleşti
25 Mayıs 2021 11:21
Yerli 5G ürünlerinin son hali tamamlandı
25 Mayıs 2021 06:56		 Selçuk Bayraktar: Çok değil 5-10 sene içinde...
25 Mayıs 2021 00:50
Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak
24 Mayıs 2021 19:22		 Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
23 Mayıs 2021 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:32 - Emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu23:19 - Altcoinler yükseliş eğiliminde23:10 - 'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek23:06 - Araçlarda unutulan dezenfektan şişelerine karşı uyarı23:03 - 5 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi23:01 - Özlem öğretmen, 1500 tavuklu çiftlik kurdu
23:00 - Bakan Yanık'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması22:58 - Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi22:56 - Sağlık çalışanlarının Karadeniz'deki 'aşı' mesaisi sürüyor22:54 - KDK Başkanı: Eninde sonunda hukuk ve adalet galip gelecek22:05 - Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasaklanan animeler 1
kargo kutuları 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 1
yüzde yüz türk buğdayı 2
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 1
tıngırdamak 1
ninon 1
true size map 1
zoru sevmek 1
tarçın 2
SON İLANLAR
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam