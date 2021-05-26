1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araçlarda unutulan dezenfektan şişelerine karşı uyarı

Korona virüs salgını dolayısıyla fazlaca kullanılan el dezenfektanlarının araç yangınlarına sebep olabileceğine dikkat çeken Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Dezenfektan, çakmak ve su şişelerinin koltuklarda yada torpido üzerinde bırakılmaması lazım" dedi.
 26 Mayıs 2021 23:06
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bolu'da hava sıcaklıklarının artması ve vatandaşların piknik alanlarında vakit geçirmeye başlamasıyla birlikte Bolu İtfaiye Müdürü Mehmet Duman vatandaşları araç yangını ve orman yangınlarına karşı uyardı. Korona virüs salgını döneminde geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre yangınlarda düşüş meydana geldiğini ifade eden Duman, özellikle araç yangınlarına sebep olan araçta unutulan dezenfektan, çakmak ve su şişelerine karşı tedbirli olunmasını istedi. Geçtiğimiz yılla bu yılın değerlendirmesini yapan Duman, "2021 yılının ilk 4 ayında 2020 yılına göre yangınlarda ve bütün kazalarda düşüş var. 2020 yılında meydana gelen yangın sayımız 203 iken 2021 yılında 160'a düştü. Daha önceki 4 aylık araç yangın sayısı 25 iken bu sene 16'ya düştü. Bunda pandeminin ve sokağa çıkma yasağının çok büyük etkisi var. Özellikle pandemi döneminde araç yangınlarıyla ilgili araç bakımlarımızı tamamen yetkili teknik servise yada uzman kişilere yaptırmamız lazım. Elektrik aksamından başlayan bakım yapmamız lazım" dedi.

El dezenfektanına dikkat çekti

Özellikle korona virüs salgını sebebiyle kullanılan el dezenfektanlarının araçlarda unutulmasının yangına sebep olabileceğine değinen Duman, "Ayrıca son zamanlarda araçlarımızda kullandığımız el dezenfektanları, çakmaklar ve su şişeleri park halindeki araçlarda yangına sebep olabiliyor. Çakmak, el dezenfektanı yada su şişelerimizi koltuklarda ve torpido üzerinde değil araç kenarlarına veya torpido içine saklamamız lazım. Çünkü güneş ışınları araç camından bunlara ışınlandığı zaman büyüteç görevi görüyorlar. El dezenfektanının içindeki etken madde alkol olduğu için güneş ışınları dikey bir şekilde cama geldiğinde içindeki alkol sıkışarak patlamak suretiyle yangına sebebiyet verebiliyor" dedi.

Piknikçilere uyarı

Orman yangınlarına karşı da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Mehmet Duman, "Havaların ısınması ve pandemi sürecinin ilimizde 100 binde 155'lere düştüğü zamanlarda piknik alanlarımız açıldı. Vatandaşlardan ricamız Orman Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu piknik alanlarında piknik yapmaları. Belirlenen alanlarda ateş yakmaları ve ateşi daha sonra söndürmeleri. Bunun yanında uzun yolculuklarda sigara izmaritini, kibrit çöpünü araçlardan atmayalım. Çünkü bunlar yangına sebebiyet vermekte. Piknik alanlarında su şişeleri atıldığı zaman kurumuş otlarda yangına sebep oluyor. Bu da ilimiz açısından büyük zararlar veriyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi
26 Mayıs 2021 21:31		 Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi
26 Mayıs 2021 20:53
MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti
26 Mayıs 2021 20:52		 Hemşire 5 aydır odasına hapsolan hastasını güneşe çıkardı
26 Mayıs 2021 17:49
Bilim Kurulu Üyesi: Aşının olumlu etkilerini bu üçüncü pikte yaşadık
26 Mayıs 2021 17:14		 10 liraya dert dinleyen gezgin, kendisini ağlatana 100 lira veriyor
26 Mayıs 2021 13:59
Yurdun iç kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
26 Mayıs 2021 13:43		 Muş'ta HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 5'e yükseldi
26 Mayıs 2021 13:00
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
26 Mayıs 2021 11:41		 Kovid-19'a karşı kalp ve damar sağlığı korunmalı
26 Mayıs 2021 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:32 - Emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu23:19 - Altcoinler yükseliş eğiliminde23:10 - 'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek23:06 - Araçlarda unutulan dezenfektan şişelerine karşı uyarı23:03 - 5 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi23:01 - Özlem öğretmen, 1500 tavuklu çiftlik kurdu
23:00 - Bakan Yanık'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması22:58 - Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi22:56 - Sağlık çalışanlarının Karadeniz'deki 'aşı' mesaisi sürüyor22:54 - KDK Başkanı: Eninde sonunda hukuk ve adalet galip gelecek22:05 - Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekliptik 2
sizi hiç çağırmamışlar 2
sahte ilaç operasyonu 1
sebla 1
aha kapı aha da sapı 2
hele şükür 1
fular 2
içi sıkılmak 1
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 1
süleyman soylu 4
SON İLANLAR
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam