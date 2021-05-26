'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yapılan çalışma doğrultusunda, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacağını açıkladı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı ve büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan ve "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü'nde, geçmişte 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.

Karavanla dünya turuna çıkan turistler Meke Gölü'nde kamp kurdu

Meke Gölü kuruma noktasına geldi

Son yıllarda ise Meke Gölü, küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Meke Gölü'nün su potansiyelinin artırılması ve eski ihtişamına kavuşması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meke Gölü'nün dünyada ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olduğunu dile getirdi.

"Hatırlıyorum önceden Meke Gölü'nde metrelerce derinliğinde su vardı. Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırdığı bu göle eskiden insanlar kamp yapmaya gelirdi. Turistler bu gölün büyüleyici manzarasına hayran kalır ve burada fotoğraf çektirirdi. Ancak zamanla gerek iklim değişikliğinin gerek kuraklığın etkisi gerekse tarımsal sulamaya bağlı olarak yer altı sularının çekilmesi gölü kuruma noktasına getirdi."

Çözüm önerileri değerlendirildi

Kurum, gölün eski görüntüsüne yeniden kavuşması için paydaşlarla ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakanlık olarak bu duruma kayıtsız kalmadıklarını ve hemen bir çalışma başlattıklarını dile getiren Kurum, bu kapsamda Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesinden yetkililer, Hacettepe Üniversitesi ile Konya Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin bir araya geldiğini, Meke Gölü'nün su potansiyelini artıracak çözüm önerilerini değerlendirdiğini açıkladı.

Göle "içme suyu" kalitesinde arıtılmış su verilecek

Kurum, hayata geçirilecek projeyle Meke Gölü'nün eski cazibesine kavuşacağını vurguladı.

"Bu kapsamda Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nin içme suyu kalitesinde arıtılan suyunu, Meke Gölü'nü besleyen yer altı suyuna veriyoruz. Bu projeyle Meke Gölü eski günlerinde olduğu gibi büyüleyici ve ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak. Meke Gölü'ne can suyu olacağımız bu projeyle inşallah göl ve çevresi yeniden kamp yapanların ve turistlerin cazibe merkezi haline gelecek."

Günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacak

Kurum, Meke Gölü'ne su taşınacak atık su arıtma tesisinin, 8,5 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getirdi.

Projenin yatırım bedelinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğunu aktaran Bakan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atık su arıtma tesisinden, Meke Gölü'nü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşıyacağız. İnşallah bir yılın sonunda ise 2 milyon 532 bin metreküp suyu gölümüze taşımış olacağız. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5'i kullanılıyor. Hedefimiz bu oranı artırmak. İklim değişikliğiyle ilgili 2030'larda, 2050'lerde artık tüm dünyada su savaşlarının meydana geleceği ve suyun çok daha kıymetli olacağı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla mevcut sularımızı yeniden kullanacak adımları da atmak durumundayız. Biz de Meke Gölü'ndeki izolasyonu sağlayarak arıtma tesisimizdeki suyu, bu gölümüze taşıyacağız. İnşallah farklı su kaynaklarıyla da burayı besleyerek Meke Gölü'nün daha da canlanmasını sağlayacak adımları atacağız."

Öte yandan fotoğraf ve doğa tutkunlarına her mevsim ayrı güzellikler sunan bölgede oluşan 350'den fazla obruk ile Meke Gölü'nün UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na kazandırılması için başlatılan çalışmanın devam ettiği açıklandı.

Meke Gölü volkanik patlama sonucu oluştu

Karapınar-Ereğli kara yolunun 7'nci kilometresindeki, kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.