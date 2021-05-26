1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altcoinler yükseliş eğiliminde

Geçen hafta 30 bin dolara kadar düşen bitcoin 40 bin doların üstüne çıktı. Altcoinler de yükseliş eğiliminde.
 26 Mayıs 2021 23:19
+Aa- Yazdır
Altcoinler yükseliş eğiliminde

Coinmarketcap verilerine göre, bitcoin sabah saatleri itibariyle 40 bin dolar eşiğini yeniden aşmayı başardı. BTC'nin yeni hedefi ise daha önce kırmakta büyük zorluk çektiği 42 bin dolar direnci. Saat 20:30 itibarıyla Bitcoin 38 bin 744 dolardan işlem görüyor.

Nisan ayında 64 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin'de geçen haftalarda gelen kötü haberlerle birlikte düşüş hızlanmıştı. Kripto paraların değerleri de denetimin sıkılaştığına işaret eden gelişmelerin ardından gerilemişti.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise geçen hafta 2 bin doların altına indikten sonra 3 bin dolara doğru yeniden bir yürüyüşe çıktı. ETH 20:30 itibariyle 2 bin 700 dolarlarda bulunuyor.

Geçen hafta 0,65 dolara kadar inen ripple da yeniden 1 doların üzerine çıkarak burada kalıcı olmaya çalışıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
26 Mayıs 2021 21:46		 Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de yaklaşık yüzde 7 arttı
26 Mayıs 2021 11:22
Enerji sektörü için 'tek elden yönetim' önerisi
26 Mayıs 2021 08:16		 Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor
26 Mayıs 2021 06:15
Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmedi
25 Mayıs 2021 19:50		 Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
25 Mayıs 2021 12:24
Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
25 Mayıs 2021 11:24		 Esnafa hibe desteğinde başvurular başladı
25 Mayıs 2021 10:10
UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi
25 Mayıs 2021 08:56		 Kripto para ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı
25 Mayıs 2021 08:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:32 - Emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu23:19 - Altcoinler yükseliş eğiliminde23:10 - 'Dünyanın nazar boncuğu' eski günlerine dönecek23:06 - Araçlarda unutulan dezenfektan şişelerine karşı uyarı23:03 - 5 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi23:01 - Özlem öğretmen, 1500 tavuklu çiftlik kurdu
23:00 - Bakan Yanık'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması22:58 - Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi22:56 - Sağlık çalışanlarının Karadeniz'deki 'aşı' mesaisi sürüyor22:54 - KDK Başkanı: Eninde sonunda hukuk ve adalet galip gelecek22:05 - Kazdağları doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor21:46 - Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
21:41 - TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı21:33 - 'Kaymakam karşısında ayağa kalkmadı, darp edildi' iddiası21:31 - Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi21:23 - HDP'li eski Belediye Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası21:17 - Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi
20:58 - İntihara kalkışan iki kişiyi öğretmen son anda kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
100 milyon kişi incelendi: İki doz aşı olanların kaçı yeniden korona oldu?
Korona haritasında bu il ilk kez 'sarı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasaklanan animeler 1
aha kapı aha da sapı 2
herkes tarafından sevilme merakı 2
evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 2
haklı olduğu halde susan insan 5
tarçın 2
sebla 1
all rights reserved 1
altayın süper lige çıkması 1
kurbanlık fiyatları 1
SON İLANLAR
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 20 İşçi Alacak
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 80 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Erzincan SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 28 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Özfethibey Belediyesi 6 İşçi Alacak
Tokat Ataköy Belediyesi geçici işçi alacak
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi geçici işçi alacak
Osmaniye Düziçi Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam