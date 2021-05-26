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27 Mayıs komisyonu, 593 bin 678 dijital belge inceleyecek

Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyonun Başkanı Zekeriya Birkan, komisyonun, darbe dönemine ilişkin 593 bin 678 dijital belgeyi inceleyeceğini ifade etti.
 26 Mayıs 2021 23:48
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27 Mayıs komisyonu, 593 bin 678 dijital belge inceleyecek

Adalet Bakanı Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin tüm izlerinin toplum, siyaset ve devlet hayatından silinmesine yönelik bu zamana kadar birçok adım atıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 3374 ve 3623 sayılı Kanunlarla Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun itibarlarını iade ettiğini hatırlatan Birkan, "Bilindiği üzere Yassıada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmüştür. Son olarak 7248 sayılı Kanunla, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi tarafından çıkarılan Geçici 1 sayılı ilk kanunun iki hükmü, 27 Mayıs 1960 tarihinden geçerli olacak şekilde ilga edilmiştir" dedi.

'TASNİF İŞLEMLERİNDEN SONRA KARAR VERİLECEK'

Birkan, komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca belirlenen ve 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan üç aylık başvuru süresinin 25 Mayıs 2021 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Birkan, komisyonun topladığı 593 bin 678 dijital belgeyi inceleyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başvurular devam ederken komisyonunun çalışma alanıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından 346 bin 510 sayfa dijital belge ve yine TBMM Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığından 247 bin 168 sayfadan oluşan dijital belge temin edilmiştir. Devlet Arşivleri Başkanlığından temin edilen 346 bin 510 sayfa belgenin tasnifi ve incelenmesi tamamlanmıştır. TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca 20 Mayıs 2021 tarihinde komisyonumuza gönderilen 247 bin 168 sayfadan oluşan dijital belgenin ise tasnif ve inceleme işlemine başlanmıştır. Komisyonumuz çalışmalarına devam etmekte olup, başvuru belgeleri ve arşiv belgeleri üzerinde yapılmakta olan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde karar vermeye elverişli hale getirilen dosyalar gündeme alınarak karar verme sürecine geçilecektir."

DHA
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