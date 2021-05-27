27 Mayıs 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
|27 Mayıs 2021 03:04
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/253 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin AYDIN görevden alınmış
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Alpaslan ÇAKAR atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adnan ERTEM atanmıştır.
Rekabet Kurulu Üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Cengiz ÇOLAK atanmıştır.
26 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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