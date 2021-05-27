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Hakim ve savcılar kurulu üyeliğine seçilme kararı yayımlandı

 27 Mayıs 2021 03:29
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Hakim ve savcılar kurulu üyeliğine seçilme kararı yayımlandı

27 Mayıs 2021 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31493

TBMM KARARI

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİKLERİNE YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1285
Memurlar.Net
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