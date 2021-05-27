HSK kararnamesi Resmi Gazete'de: 4 üye atandı

KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAÇ UZATIP SAKAL BIRAKABİLİR Mİ? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin temiz ve taranmış olmak kaydıyla saçlarını uzatabileceğini, bu halin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığını ve disiplin cezası yaptırımına tabi olmadığını değerlendirmekteyiz.