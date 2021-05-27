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Gençlerle Kudüs seferi: Müslümanlara Filistin için 28 çağrı

İsrail zulmü altındaki Filistin'e yönelik duyarlılığı artırmak için düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı'ndan Filistin ve Kudüs için 28 öneri çıktı. Buna göre, üniversitelere Kudüs kürsüsü kurulacak. Gençlerin Kudüs'ü ziyareti teşvik edilecek ve uçak bileti ücretlerinin asgariye indirilmesi sağlanacak. Dünya alimlerinin Kudüs için tek yürek hale getirilmesi, Kudüs rehberleri yetiştirilmesi ve müzesi kurulması da önerildi.
 27 Mayıs 2021 06:40
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Gençlerle Kudüs seferi: Müslümanlara Filistin için 28 çağrı

Diyanet İşleri Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ve 51 sivil toplum kuruluşunun (STK) katıldığı 'Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı'ndan Filistin ve Kudüs için 28 öneri çıktı. Hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna yönelik dile getirilen önerilerden ilki, Filistin ve Gazze'ye yapılacak faaliyetler için farklı koordinasyonların-komisyonların kurulup sürekli hale getirilmesi oldu. Toplantıların kriz dönemlerinde değil belli aralıklarla-periyodik devam ettirilmesi vurgulandı.

ALİMLER TEK YÜREK

  • Türkiye'deki alimlerde olduğu gibi dünya alimlerinin de bir araya gelip Kudüs için tek yürek olmaları görüşü önemsendi. Din görevlilerine eğitim verilerek camilerde vatandaşların Kudüs bilincinin artırılması ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kudüs'e dair yayınlarının gençlere ücretsiz olarak dağıtılması önerildi.

HER YAŞA UYGUN YAYIN

Gençlere Kudüs'ü ziyaret etmeleri için rehberlik edilmesi vurgulandı. Bu doğrultuda Kudüs ziyaretlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türk Hava Yolları ile görüşülerek bilet fiyatlarının minimum düzeye indirilmesi önerildi. Diyanet TV'de Kudüs'le ilgili her yaşa yönelik programların sayısı ve yayın sıklığının artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

MESCİD-İ AKSA PLATFORMU

  • Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı anlatacak bir sinema/belgesel platformu oluşturulması teklif edildi. Sadece acil durumlarda değil sürekli olarak sahada olunması, birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerde bulunulması vurgulandı. Her yıl düzenli olarak "Kudüs Haftası" düzenlenmesi teklif edildi.

ÇOCUKLARA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Filistin genelinde savaştan etkilenen çocuklara psikolojik destek sağlanması için çalışmaların bir an önce başlatılması önerildi. İsrail'in Filistin halkına yönelik Sabra ve Şatilla soykırımı, el-Halil katliamı gibi zulümlerinin kamuoyunda güncel tutulması vurgulandı. Osmanlı'nın Filistin arşivleri incelenerek tapu arşiv bilgi sistemi kurulması ve bu tapuların Türkçe, Arapça ve İngilizceye çevirerek uluslararası kamuoyunun bilgisine sunulması teklif edildi.

Üniversitelerde kürsü kurulacak

  • Eğitim, hukuk ve uluslararası mekanizmalarda aktif rol alınması ve Filistin davasının nitelikli çalışmalarla desteklenmesi önerildi. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi ve kültürel konumuna ait akademik çalışmalar yapılması, üniversitelerde Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili kürsüler oluşturulması vurgulandı. Kudüs Üniversitesi veya Uluslararası Türkiye-Filistin Üniversitesi kurulması teklif edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinesinde Kudüs rehberleri yetiştirilmesi ayrıca Kudüs Müzesi kurulması için çalışmaların başlatılması belirtildi. Kudüs ile ilgili doğru bilgiye ulaşılabilmesi için bir web sitesi oluşturulması da öneriler arasında. Filistin'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak hukuki araştırmalar yapılması ve Uluslararası Ceza Divanına sunulması önerildi.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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