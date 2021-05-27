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Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş

Bazı suç örgütü liderlerine tahsis edilen koruma kararlarında FETÖ'nün nasıl bir etkisi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
 27 Mayıs 2021 06:50
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Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş

İçişleri Bakanı Soylu'nun, Habertürk yayınında açıkladığı işbirliğinin yeni detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, FETÖ'den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, kamuoyunda gündeme gelen suç örgütü liderinin DHKP-C tarafından tehdit edildiğine yönelik bir kurgu hazırladı. 16 Ocak 2015'teki ilk rapor doğrultusunda suç örgütü liderine koruma gerektiğiyle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü terör ve istihbarat birimlerince yazışmalar başladı. Ancak suç örgütü lideri, kararın tebliğ edilmesinin ardından 26 Ocak 2015'te koruma istemediğini söyledi.

Emniyet kaynaklarına göre, suç örgütü liderinin bu tavrı "renk vermeme" hamlesiydi. Nitekim, devam eden süreç de bunu doğruladı. İstanbul İstihbarat Şube'den 20 Şubat'ta, Terör Şube'den de 26 Şubat'ta İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü'ne, sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları imzasıyla DHKP-C tehdidi içerikli yazılar gönderildi. Bu yazıların ardından İl Koruma Komisyonu 6 Mart 2015'te tekrar toplandı ve suç örgütü lideri için bir polis korumasıyla yakın koruma kararı verildi. Koruma kararları aynı ekip tarafından 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da uzatıldı.

Meslekten ihraç edilen ve adı FETÖ borsasına karışan eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir ile Nurettin Demir'in kurduğu tuzağı desteklemek için 15 Eylül 2017 yılında bir valiliğe DHKP-C'nin Okmeydanı'nda suç örgütü liderine ait kumarhaneye saldırılar düzenleyebileceğine ilişkin bir tutanak da gönderildi. Emniyet kaynakları, "Tutanak, suç örgütü liderinin işlettiği kumarhaneye terör tehdidini konu alıyor. Kumarhaneyi DHKP-C'den korumaya çalışıyorlar. Özgür Taşdemir'in ilişkileri, mal varlıkları ve birçok şeyi şaibeli." diyor. Suç örgütü liderine verilen koruma kararı geçtiğimiz yıl Eylül ayında kaldırılmıştı.

Türkiye
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