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Türkiye'yi tehdit için PKK'yı kullanıyorlar

Terör örgütünün maket uçakları Suriye'den gönderdiği, uçuş kartlarını ABD, Kanada ve Belçika'dan temin ettiği belirtildi. Emekli general Pekin "PKK'yı taşeron olarak kullananlar Türkiye'ye mesaj verme çabasındalar" dedi.
 27 Mayıs 2021 07:10
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Türkiye'yi tehdit için PKK'yı kullanıyorlar

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarıyla büyük darbe alan ve eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK, son günlerde maket uçaklarla düzenlendiği saldırı girişimlerini arttırdı. Daha önce paramotor ve balonlarla TSK'nın üs bölgelerine saldırı girişimde bulunan PKK'nın şimdi de maket uçakları kullanarak eyleme geçmesi, bir dizi soruyu da gündeme getirdi. Maket uçakların hangi ülkelerden temin edildiği, kaç kilometre uçtuğu, örgütün stratejik hedeflerini nasıl belirlediği? Nereden hareket ettiği, hangi teknolojiye sahip olduğu ve bu uçaklara karşı TSK'nın aldığı tedbirler gündeme geldi. Merak edilen soruları, Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'e sorduk. Gazetemize konuşan Pekin, şunları söyledi:

PKK TAŞERON ÖRGÜT

Yurt içinde ve sınır ötesinde sıkışmış olan PKK'nın karadan sızma yoluyla hareket kabiliyeti kalmadı. Sürekli TSK ve MİT tarafından gözetleniyor. Bölgede istihbarat ağımıza yakalanıyor veya insansız hava araçlarına takılıyor. Bunu aşmak için böyle bir yol (maket uçaklarla saldırı) bulmuş. Bu son yapılan saldırıların bir deneme ve uyarı saldırısı olduğunu görüyoruz. PKK'yı taşeron olarak kullanan devletler ya da istihbarat örgütleri bir şekilde Türkiye'ye mesaj vermeye çabasında olabiliriler. Türkiye'yi tehdit etmek amaçlı kullanıldıklarını değerlendiriyorum.

UÇUŞ KARTLARI BATI'DAN

Maket uçakları her yerden temin etmek mümkün. Ama asıl mesele maket uçaklar değil, bu uçakların taşıdığı uçuş kartları. Maket uçaklardaki gelişmiş uçuş karlarını terör örgütü ABD, Belçika ve Kanada'dan temin ediyor. Uçuş kartlarına GPS ve INS dediğimiz Atalet Seyrüsefer Sistemi bağlanabiliyor. Kamera ve yükseklikölçer ile otonom kalkış ve iniş programını da bağlıyorlar. Asıl önemli olan ve uçağı hedefe götüren sistemler bunlar. Bunlar uzaktan kontrol edilmiyor. GPS kullanıyorsa uydudan aldığı bilgiyle verilen koordinatların olduğu yere kadar gidebiliyor. Mühimmat bırakma ya da kamikaze teknolojisi yok. Sadece otomatik olarak iniyorlar ve yerde patlıyorlar.

TSK, GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR

Eğer sistem GPS kullanılıyorsa geliştirdiğimiz drone savarlar GPS uydusunu karıştırıyor. Bu şekilde sistem düşürülüyor ya da geri dönüyor. Maket uçakta INS sistemi kullanılıyorsa o zaman bunu (drone savar) yapmak mümkün değil. Bu defa milimetrik radarlar ve gece görüş sistemleri olan termal kameralar var. Bunlar yapay zekaya eklemlenmiş sistemler. Bu sistemler sayesinde tespit ediliyor ve fiziki olarak ateş ederek düşürülüyor. Düşürülen maket uçağın GPS ve INS kontrol edilerek, koordinata nerden bağlandığını ve koordinatlarını tespit edilebiliyor. En son Suriye'den Türkiye'ye atılan böyle tespit edildi. Genelde bunlar Suriye'den atılıyor.

Maket uçaklar 200 kilometreye kadar uçuyor. Diyarbakır'a düşen maket uçak 130 kilometre uçtu. Batman'a düşen 95 kilometre Şırnak'a düşen 50 kilometre civarında uçmuş. Ama aslında 200-250 kilometre uçabiliyorlar. Süratleri de saatte 70-80 kilometre.

Selçuk Böke

Türkiye
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