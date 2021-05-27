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Bilim adamlarından TBMM'ye tavsiye: Su Bakanlığı kurulsun

"Kısa süre içinde ülke olarak su konusunda sıkıntı yaşayacağız. Bu konuya acil el atmalıyız. Suyun fiyatını belirlemeliyiz. Su kaçaklarını mutlaka önlemeliyiz"
 27 Mayıs 2021 07:45
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Bilim adamlarından TBMM'ye tavsiye: Su Bakanlığı kurulsun

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de kuraklık ve su kıtlığı riskiyle karşı karşıya. Bu konuda adımlar atmaya çalışan TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu, bilim adamlarından oluşan bir heyeti dinledi. Heyette yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı "Türkiye, yarı kurak bir iklim bölgesinde... Kısa süre içinde sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Bu yüzden suyun kontrol edilmesi için 'Su Bakanlığı' kurulmalı. Ayrıca suyun fiyatı belirlenmeli. Bazı bölgelerde 'Su parası almayın' deniliyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım, su israfını artırır. Çünkü o zaman vatandaş musluğu açıyor, 20 dakikada bir su akıtıyor. Bunun yerine yoksullara 10 metreküp olmak şartıyla ücretsiz su verilebilir" dedi.

"%82 SU KAYBI OLAN İLLER VAR"

Su kaçaklarının azaltılması gerektiğini de söyleyen Kınacı "Türkiye'de su kaçağı oldukça yüksek. Ben ASKİ Genel Müdürü olduğumda yüzde 40'tı, iki senede yüzde 37'ye düşürdük. Geçen yıl Ankara'ya 488 milyon metreküp su verildi, Bunun yüzde 3'ü 15 milyon metreküpe tekabül ediyor, 5'le çarptığınız zaman 75 milyon TL tasarruf edilmiş olunuyor. 15 milyon metreküp su, 200 bin nüfusun su ihtiyacı demek. Acilen su kayıp kaçaklarını yüzde 10 mertebelerine düşürmemiz gerekiyor. Türkiye'de en başarılı olan iller İstanbul ve Bursa, bunlar da yüzde 20-22 mertebesinde. Yüzde 82'ye kadar çıkan iller var, bu da büyük bir milli kayıp" diye konuştu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü de şunları dedi: Uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili bir 'iklim değişikliği elçisi' görevlendirmeliyiz. Bu kişi, sürekli toplantılara katılıp bize yol göstermeli.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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